Milas OSB'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer tahsisi yapılan firmalar hafriyat çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın ilk ve tek OSB'si olma özelliğini taşıyan Milas OSB'de bulunan 58 parselin hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından hafriyat çalışmaları firmalar tarafından hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından hak sahibi firmaların kuracakları işletmeler için 1 yıl içinde projelerini hazırlayarak ilgili ruhsatlarını alması beklenirken, ruhsatlandırma çalışmalarının ardında 2 yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Milas Organize Sanayi Bölgesi'nin Milas adına çok önemli olduğunu ifade eden Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, bölgedeki fabrikaların kurulmasıyla ve ekonomiye sağlanan katkının artacağını aynı zamanda da istihdama katkı sağlayacağını ifade etti. Milas OSB'nin öneminin farkında olduklarını dile getirerek sözlerine devam eden Milas Kaymakamı Böke, çalışmaların başarılı bir şeklide sürdürülmesi adına yönetim kurulu ile birlikte var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.