Milas OSB'nin gelmiş olduğu son aşama değerlendirildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında, Milas'ın sanayi ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Milas Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanan altyapı çalışmaları ve gelinen son durumu ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yeni göreve başlayan Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Milas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Milas Kaymakamı Eren Aslan ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda; Milas Organize Sanayi Bölgesinin altyapı ve elektrik işleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan 15 milyon kredi desteği ile 2015 yılında başlanan altyapı çalışmalarının tamamlanarak geçici kabullerinin yapıldığı, 1070 dönümlük alanda kurulan Milas OSB'de yapılan imar planına göre 550 dönümlük sanayi parsellerinin sanayicilere tahsisi aşamasına gelindiği ifade edildi.

Karma Organize Sanayi Bölgesi olan Milas Organize Sanayi Bölgesinde 54 sanayi parselinin ön talep başvurusu yapmış olan yatırımcılara noter huzurunda kura ile teslim edileceği bildirildi. OSB'nin gıda, inşaat, tekstil, makina ve entegre tesislerden oluşacak olan Milas Organize Sanayi Bölgesi'nin yaklaşık 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağı belirtildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda faaliyete başlayacak olan Milas Organize Sanayi Bölgesinin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi için güneş enerji sistemi kurulumu ile ilgili olarak sanayicilere gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, üniversite tarafından OSB'de faaliyet gösterecek sanayicilere teknik bilgi desteğinin sağlanması, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından sanayicilere Organize Sanayi Bölgelerine yatırım yapmanın sağladığı avantajlar konusunda bilgilendirme yapılması, sanayi tesislerinin faaliyetlerine başlamasından önce arıtma tesisinin yapımıyla ilgili iş ve işlemlerin de başlatılarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonuyla takip edilmesi, Organize Sanayi Bölgesi'nin ilave yatırım taleplerini karşılayabilmesi için genişleme alanı olarak ayrılan hazine arazileri ile ilgili çalışmalara başlanılması konuları karara bağlandı.