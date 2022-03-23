Milas Sakarkaya'da içme suyu için sondaj çalışması başlatıldı

Muğla'nın Milas ilçesi Sakarkaya Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından sondaj çalışması başlatıldı.

250 metre derinliğe kadar inecek olan ve 3 gün sürmesi beklenen sondaj çalışmalarını Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik yerinde inceledi. Sondaj alanında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Böke, sondaj çalışmasını yürüten personellerden bilgi alarak söz konusu çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti. Mahalle sakinleri ise başlatılan çalışmalarla ilgili olarak yetkililere teşekkür etti.