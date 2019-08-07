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Milas Tuzabat'ta sabah kontrol altına alınan yangın tekrar tekrar başladı

Muğla’nın Milas ilçesi Tuzabat Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, öğleden sonra yeniden aktif hale geldi.

Muğla'nın Milas ilçesi Tuzabat Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, öğleden sonra yeniden aktif hale geldi. Giderek büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Edinilen bilgiye göre; Milas - Yatağan karayolunun Tuzabat Mahallesi yakınlarındaki kızılçam ormanlarında yangın çıktı. Ormanın içerisinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda yangın söndürme personeli ile helikopterler sevk edildi. Engebeli bir arazide başlayan yangın bölgesine güçlükle ulaşıldı. Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangın bölgesine ulaşması ve helikopterlerin hızlı müdahalesiyle, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Tuzabat yeniden alevlendi


Sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede kontrol altına alınan Tuzabat Mahallesi'ndeki yangın, öğleden sonra yeniden aktif hale geldi. Bölgedeki yangın, yeniden alevlenerek rüzgarın da yayılmaya başladı. Mumcular bölgesindeki yangına kaydırılan ekiplerin bir bölümü yeniden Milas'a yönlendirildi.


Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

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