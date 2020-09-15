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Milas ve Didim'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Milas ve Aydın’ın Didim ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ve Aydın'ın Didim ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Milas ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Düzenlenen operasyonda, daha önceden kimlikleri belirlenen ve teknik takibe alınan H.V.İ., B.Ö.O. ve O.A.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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