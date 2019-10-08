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Milas veteran voleybol takımı çalışmalarını sürdürüyor

Milas Belediyespor Erkekler Veteran Voleybol Takımı çalışmalarına Milas Belediye Atatürk Kapalı Spor Salonu Kompleksinde haftanın iki günü yaptıkları çalışmalarla devam ediyor.


12 kişiden oluşan Erkekler Veteran Voleybol Takımında öğrenim gördükleri yıllarda oynadıkları başarılı voleybolla dikkat çeken birçok tanınmış voleybolcu antrenmanlardaki performansları ile dikkat çekiyor. Mavi Beyazlı ekipte yer alan voleybolcular üç ayda bir Datça Belediyespor, Marmaris Belediyespor, Muğla Büyükşehir Belediyespor Veteran takımlarıyla il birinciliği için kendi aralarında müsabakalar tertip ediyor.


Milas Belediyespor Veteran Voleybol Takımı sporcuları önümüzdeki günlerde Milas'ta tertip edilecek olan dörtlü voleybol turnuvası için hazırlıklarına başladı. Yılda bir kez Milas'ta yapılan dörtlü veteranlar turnuvasına Milaslı voleybol severler ilgi ile takip ediliyor.

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