Milas Yaşyer Ovası'nın susuzluğu baraj ile giderilecek

Muğla'nın Milas ilçesinde Yaşyer Ovası'nın susuzluk sorunu ve dere ıslahı ile ilgili konuşan için AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, ovanın en büyük sorununun deniz seviyesinde olması ve denize yakınlığından dolayı topraktaki tuzluluk oranının fazlalığı olduğunu söyledi.

Çelik, “Bu bölgeyi iyi bilen bu bölgede yaşamış ve yaşayan muhtarlarım ve ziraat odası başkanımız ile birlikte geldik. Bölge halkının en büyük geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. O ovayı olabildiğince bölge halkına kullanılabilir bir hale getirmeli ve bölge halkının ihtiyaçlarına cevap vermeliyiz. Bölge toprağı tatlı suya fazlasıyla ihtiyaç duymaktadır. Geçtiğimiz yılın oldukça kurak geçmesi sebebiyle susuzluk oranı artmaktadır. Baraj inşası zorunlu hale gelmiştir. Çalışmalar bundan sonraki süreçte hız kazanacaktır” dedi.

Dere ıslahı ve Kemikler Barajı öncelikte

Ziyarette, bölgenin önceliğinin baraj ve dere ıslahı olduğu vurgulanırken, bölgeye yapılacak tüm hizmetlerin bölge halkını rahatlatacağı ve bölgenin tekrardan tarıma ve hayvancılığa kazandırılmasının Milas ekonomisi için büyük bir öneme sahip olduğu dile getirildi.