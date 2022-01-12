Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği çalışmalarını tanıtt

Milas İlçe Jandarma Komutanı J. Yüzbaşı Seyhan Doğan, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan türbe yörüklerinden Hasan Balcı, Milas İlçe Emniyet Müdürü Nedayi Atakan ve Milas Belediye Başkan Yardımcısı emekli öğretmen Mehmet Ateş'i ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında derneğin sarı yağlığını ve 2022 yılı takvimini hediye eden Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği üyeleri, derneğin bugüne değin yapmış olduğu çalışmalar hakkında da bilgi verdi.