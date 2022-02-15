Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği'nden müzik odasına destek

Milas Yörük-Türkmen Kültür Derneği, Sakarya Ortaokulu Müzik Öğretmeni Beste Işıl Çakır Yılmaz'ın yoğun emek vererek oluşturmaya çalıştığı müzik odasına katkı sağlamak amacıyla okula sekiz adet nota sehpası hediye etti.

Dernek Başkanı Mevlüt Kiriş, Okul Müdürü İbrahim Şahin ve müzik öğretmeni Beste Işıl Çakır Yılmaz'ın öğrenciler için harcadığı emeğe dernek olarak destek vermek istediklerini belirterek, “Müzik dinleyen, müzik aleti çalan, spor yapan bireyler topluma her daim fayda sağlarlar. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkınlıklardan uzak tutmak onların yanında olduğumuzu göstermek. İnşallah bir nebze de olsa derneğimizin çocuklarımıza katkısı olur. Güle güle kullansınlar. Hepsine başarılar dileriz” diye konuştu.

Okul Müdürü Şahin ve müzik öğretmeni Yılmaz, Yörük-Türkmen Kültür Derneği'nin okula verdiği destekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek dernek üyelerine teşekkür etti.