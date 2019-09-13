Milas Zeytin Hasat Şenliği üst kurul toplantısı gerçekleştirildi

Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında toplanan Zeytin Hasat Şenliği üst kurul toplantısı, Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan; Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, S. S. 153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Kamil Gül, Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürü Salim Tanış, Milas Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Trabzon, Milas'ın zeytinyağı üreticilerinden Ali Osman Menteşe ve diğer kurul üyeleri, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Milas Zeytin Hasat Şenliği'nin detaylarını belirleyerek görev dağılımı yaptı.

Şenliğin amacına ulaşabilmesi adına fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda konuşan Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Milas'ımızın Coğrafi İşaret Tescil Belgeli yağlı zeytinini ve zeytinyağını üretimden pazarlamaya kadar daha üst seviyelere taşımayı hedeflediğimiz organizasyonumuza destek veren tüm kurum ve kuruluşlara ve kıymetli çiftçilerimize teşekkür ediyorum” diyerek şimdiden herkesi 6. Milas Zeytin Hasat Şenliği'ne davet etti.