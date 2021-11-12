Milas Zeytin Hasat Şenliği yarın başlıyor

kez gerçekleşecek.

Milas'taki kurumların işbirliği ile bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Zeytin Hasat Şenliği, vatandaşların iki gün boyunca farklı etkinliklerle buluşmasını sağlayacak. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan şenlik en son 2019 yılında “Tane tane lezzet, damla damla sağlık” sloganıyla yapılmıştı. “Tadında Milas Var” sloganıyla bir yıl aranın ardından Cumartesi günü saat 10.00'da kortej yürüyüşüyle açılışı yapılacak olan Zeytin Hasat Şenliği, halk oyunları gösterileri, protokol konuşmaları ve stantların gezilmesi ile devam edecek.

Kurudere Mahallesi'nde yapılacak zeytin hasadı ve sıkımı sonrasında şenliğin ilk gün programı, Atapark'ta Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek söyleşi ve müzik dinletisinin ardından Gece Yolcuları konseriyle sona erecek.

Milas'a yakışacak dolu dolu bir program ile gerçekleşecek olan Zeytin Hasat Şenliği'nin 14 Kasım Pazar günkü bölümünde ise fotoğraf sergisi, ödül töreni, söyleşiler, yemek yarışması, müzik dinletisi gibi birbirinden keyifli etkinlikler yer alacak.

Şenlik programı Atapark'ta saat 20.00'de düzenlenecek Melek Mosso konseri ile sona erecek.