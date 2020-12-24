Milas Zeytinyağı AB'den coğrafi işaret aldı

Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Avrupa Birliğine yaptığı başvurusu uygun bulundu ve Milas zeytinyağının adı, AB'nin coğrafi işaret siciline yazılarak 23 Aralık 2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlandı. Böylece Milas zeytinyağının AB coğrafi işareti, aynı tarihten geçerli olmak üzere kesinleşmiş oldu... Milas zeytinyağı; AB'den coğrafi işaret almış ilk Türk zeytinyağı olurken aynı zamanda AB'den coğrafi işaret almış 5'inci Türk ürünü oldu.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Avrupa Birliği'ne Milas zeytinyağına coğrafi işaret tescili yapılması için13 Kasım 2017 tarihinde yaptığı başvuru, AB'nin ilgili komisyonda kabul edilerek üç ay önce askıya çıkarılmıştı. Üç aylık askı sürecinde bir itiraz gelmeyince yapılan komisyon değerlendirmesinde "Tüzüğün 51. Maddesi uyarınca herhangi bir itiraz beyanı alınmadığı için 'Milas zeytinyağı' adı sicile yazılmalıdır" kararı çıktı. Böylece Milas zeytinyağına AB'nin coğrafi işaretli ürünleri arasına girmesi kararı, 23 Aralık 2020 tarihli Avrupa Birliği'nin Resmi Gazetesinde yayınlandı. Yayınlanan yazıda, komisyonun 16 Aralık 2020 tarihinde yaptığı değerlendirmede "korumalı menşe isimleri ve korunan coğrafi işaretlerdin kaydına bir adın girmesi (Milas zeytinyağı)" başlığı altında şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Komisyonu: Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşmayı dikkate alarak, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 21 Kasım 2013 tarihli, 1151/2010 sayılı Tarımsal ürünler ve gıda maddeleri için kalite şemaları ve özellikle 52(2) sayılı Tüzüğünü göz önünde bulundurarak, Türkiye'nin 'Milas zeytinyağı' adını tescil başvurusu Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlandı. Komisyon tarafından tüzüğün 51. maddesi uyarınca herhangi bir itiraz alınmadığı için 'Milas Zeytinyağı' adı sicile yazılmalıdır"

Komisyon Başkanı Janusz Woljeiechowski'nin imzasıyla yayınlanan AB kararının devamında, Milas zeytinyağının adının coğrafi işaret siciline yazılmasıyla ilgili kararın, AB Resmi Gazetesinde yayımlanmasını takip eden yirminci günde yürürlüğe gireceği belirtildi ve "Bu karar, bütünüyle bağlayıcıdır ve tüm üye devletlerde doğrudan uygulanır" denilerek Milas zeytinyağının coğrafi işaretinin tüm AB üyesi devletlerde uygulanacağı ifade edildi.

AB'nin Milas zeytinyağına coğrafi işaret verilmesini onaylamasıyla birlikte Milas zeytinyağı AB'den coğrafi işaret almış ilk ve tek Türk zeytinyağı oldu. Milas zeytinyağı aynı zamanda, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret almış Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısı ve Aydın kestanesinden sonra beşinci ürünü oldu.

MİTSO, adeta "imkansız" gibi görülen bir süreci daha başarıyla tamamlayarak Milas Zeytinyağı'na Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almayı başarmanın gururunu yaşıyor. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, "Biz Milas zeytinyağına coğrafi işaret almak için yola çıktığımızda, başlangıçta hiç kimse bize inanmadı. Fakat biz Milas zeytinyağının kalitesine ve kendi azmimize güvenerek yola çıktık. Sonuçta başardık. Bu başarı, aslında sadece MİTSO'nun değil tüm Türk zeytinyağı sektörünündür. Başta Milaslı zeytinyağı üreticileri olmak üzere tüm Türkiye'deki zeytinyağı üreticilerinindir. Adeta bir imkansızı başardık. Fakat şimdi bunun gururunu yaşıyoruz. MİTSO, Milas zeytinyağına AB'den coğrafi işaret alan ilk ve şimdilik tek Türk zeytinyağı olarak, Türk zeytinyağının kalitesini AB düzeyinde de, dünya ölçeğinde de tescillendirmiştir. Başta AB pazarı olmak üzere artık Milas zeytinyağının ve Türk zeytinyağı sektörünün önü açılmıştır" diye konuştu.