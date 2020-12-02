Milas zeytinyağında markalaşma bereketi yaşanıyor

Son olarak Milas'ın Alaçam mahallesinde Hüseyin Tireli ve Ümit Yeşiltaş tarafından üretilmekte olan zeytinyağına da marka alınmasıyla birlikte Milas'taki markalı zeytinyağı sayısı 61'e çıktı. Ürettikleri zeytinyağına "Meles" markasını seçen ortaklardan Ümit Yeşiltaş; bir süreliğine misafir olarak geldiği Milas'ın Alaçam mahallesinde (köyünde) zeytin ve zeytinyağına bağlandığını belirterek "Alaçam'da kaldığım kısa süre içinde zeytin ağaçlarına ve zeytinyağına karşı bende öyle bir sevgi ve ilgi bağı oldu ki ben de zeytin ve zeytinyağı üretmeye karar verdim. Alaçam'dan Hüseyin Tireli ile birlikte markalı zeytinyağı üretmeye başladık. Zeytinyağımıza Milas'ın eskiden halk arasındaki söyleniş şekli olan "Meles" adını tercih ettik ve "Meles" adıyla markamızı aldık. Şimdilik zeytinyağı ile işe başladık fakat aynı marka altında bal da üreteceğiz" dedi.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas zeytinyağına coğrafi işaret alınmasının üretimde kalitenin artmasını ve markalaşmayı da beraberinde getirdiğini belirterek "Kısa bir süre sonra Milas zeytinyağı, AB'den coğrafi işaret almış ilk ve tek Türk zeytinyağı olacak. Milas zeytinyağına AB'den de coğrafi işaret aldıktan sonra eminim, markalaşma daha da artacak. Biz de üretimde kalite ve markalaşma arttıkça MİTSO olarak gurur duyuyoruz" dedi.