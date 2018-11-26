Milas Ziraat Odası öğrencilere yöresel ürünleri amlattı

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Gümüşlük Anaokulu'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması etkinliğine katıldı. Minik öğrencilerin gösterisinin ardından tahtaya çıkan emekli öğretmen Başkan Atıcı, Milas'ın tarımsal ürünleriyle ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Milas Gümüşlük Anaokulu, renkli bir 24 Kasım Öğretmenler günü Kutlaması etkinliğine imza attı. Emekli öğretmenleri okula davet ederek ince bir vefa örneği sergileyen okul yönetimi ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutladı.

Sabahki programa katılan emekli öğretmen Berrin Oğultürk, Eski Milas Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğultürk, Gümüşlük Anaokulu Müdürü Seden Yavuz'un anasınıfı öğretmeni Ahsen Akın ve ilkokul öğretmeni Nazife Tümer, minik öğrencilerin gösterilerini ilgiyle izlediler. Duygusal anların yaşandığı etkinlik, davetlilerin anılarını paylaşması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Program, öğleden sonra da devam etti.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, geçmiş yıllarda tam 26 yıl boyunca Milas'ın çeşitli mahallelerinde öğretmenlik yapmış olan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, emekli öğretmenler Gülnaz Atça ve Hülya Dinler'in konuk olduğu kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Yıllar sonra okulda yeniden öğrencilerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı; Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'a, Gümüşlük Anaokulu Müdürü Seden Yavuz'a, Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Önel'e, okulun anasınıfı öğretmenlerine ve programa katılan emekli öğretmenlere karanfil takdim ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Protokol üyeleri de yıllarca öğretmenlik yapan Başkan Atıcı'nın Öğretmenler Günü'nü kutladı. Sunuculuğunu Gümüşlük Anaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Öngel'in yaptığı programda, Okul Müdürü Seden Yavuz'un Öğretmen şiirini okumasının ardından sahneye çıkan Mutluluk ve Sevgi sınıfı öğrenicileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel gösterilerini sundu. Gösterinin sonunda öğretmenlere çiçek veren minik öğrenciler, izleyenlerden bol bol alkış topladı.

Başkan Atıcı, programın ardından öğrencilere boyama kitabı hediye etti ve mini bir ders verdi. Tarımın önemine dikkat çektiği derste öğrencilere çiftçilik mesleğini anlatan Başkan Atıcı, sınıfa getirdiği zeytin dalını, zeytinyağı ve bal paketini göstererek ilçede yetişen tarımsal ürünler hakkında bilgi verdi.

Renkli görüntülere sahne olan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.