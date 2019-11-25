Milas'ın 2 projesi GEKA'dan destek almaya hak kazandı

Muğla, Denizli ve Aydın illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Eylül-Ekim Dönemi Teknik Destek Başvuruları arasında yer alan ve destek almaya hak kazanan Muğla'nın 3 projesinden 2'si Milas'tan seçildi.

GEKA'da 5. dönem proje başvuru süreci devam ederken, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 4'üncü döneminde 2 projesinin daha onayını aldı.

Proje ve çalışmalar hakkında bilgi aktaran Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “destek almaya hak kazanan projelerle birlikte 4'te 4 daha doğrusu 4'e 5 yaptık. Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan ‘Android Uygulama Geliştirme Eğitimi' ve Milas Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ‘Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi' projeleri Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu projeler kapsamında 30 bilişim teknolojileri öğretmeni ve 30 rehber öğretmenimiz ilgili konularda eğitim alacaklar. Emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi ve Milas Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenleri olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.