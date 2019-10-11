Milas'ın geleceği için, sevindiren gelişme

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan, uzun zamandan buyana ne olacağı merakla beklenen Tarım ve Orman Müdürlüğü deneme ve üretme istasyonunun bir kısmı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesine devredildi. Daha önce Milli Emlak Müdürlüğüne devredilen ve bakımı nedeniyle sorun olan arazi yeni projelere ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 10 yıl boyunca bir iş adamına kiralanan, sözleşmenin sona ermesinin ardından ise bir süre atıl vaziyette duran arazi yapılan protokolle arazinin 5 parseldeki toplam 118 dönümlük kısmı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine devredildi. Veteriner Fakültesinin projelerine ev sahipliği yapacak olan arazide Araştırma ve Uygulama Çiftliği kurulacak.

MSKÜ Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aziz Bülbül, Fakülte Sekreteri Hasan Kocabıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Fatih Keleş arazi tahsisi için Milas Milli Emlak Müdürü Mustafa Karanfil ile bugün Milas Milli Emlak Müdürlüğünde bir araya gelerek imzaları atıp tahsisi gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan MSKÜ Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı; “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği için arazi devri gerçekleşti. Veteriner Fakültemizin önemli bir birimi olacak Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin kurulması amacıyla, Milli Emlak'tan üniversitemize devredilen 118 dönümlük alanın hayırlı olmasını diliyorum. Fakültemiz 2015 yılında kurulmuş, 2018 yılında 30 Veteriner Fakültesi arasında ilk 10'da tercih edilerek 40 öğrenciyle eğitim öğretime başlamıştır. Bu sene de 60 yeni öğrenci alarak toplamda 100 öğrenciyle eğitim öğretime devam etmektedir. Fakülte dekanı olarak görev yaptığım 11 ay içerisinde, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in talimat ve destekleriyle temel eğitim ve öğretimle ilgili altyapı ve laboratuvar teknik donanımızı güçlendirdik. Öğretim elemanı sayımızı da artırdık. Tamamlamamız gereken 3 ana hedeften birisi olan Araştırma ve Uygulama Çiftliğimizin kuruluşuna bugün itibariyle başlıyoruz.” dedi

Dekan Yağcı ikinci hedeflerinin ise bölgeye hizmet verecek bir Hayvan Hastanesinin hızlıca kurulması olduğunu vurguladığı açıklamasında, “ Üçüncü hedefimiz ise balık, arı ve hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan Akredite Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarını kurmaktır. Altyapımızın geliştirilmesine yönelik Hayvan Hastanesi ve fakülte anabilim dalı binaları ile ilgili projemiz rektörümüzün onayıyla üniversitemiz yatırım bütçesine konmuştur” ifadelerini kullandı.

Tarım Orman İl Müdürlüğü'nün verilerine göre Muğla hayvan varlığının sığır 256 bin, koyun 174 bin ve keçi 226 bin baş olduğunu ifade eden Dekan Yağcı, “Hayvan varlığının önemli bir oranı Milas ilçemizde bulunmaktadır. Bu yüzden mevcut hayvanların seleksiyon yöntemleri ile veriminin arttırılması gerekmektedir. Yapılması planlanan Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde bölge hayvancılığının iyileştirilmesine yönelik ıslah projeleri ile genetik açıdan verimi yüksek damızlık hayvanların üretimi ve yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Kurmayı düşündüğümüz Araştırıma ve Uygulama Çiftliğimiz, Veteriner fakültesi ve üniversitemiz bünyesindeki ilgili diğer birimlerde bulunan öğrencilerin çiftlik yönetimi ve işleyişiyle ilgili bilgi ve tecrübelerini artıracaktır. Çiftlikte bulunacak hayvanların beslenmesinde kullanılacak yemlerin çoğunluğu buradan elde edilirken, bölgemiz için alternatif yem ham maddelerinin ekimi ve verime dönük etkileri değerlendirilecektir. Elde edilecek olan hayvansal ürünlerden fakültemiz bünyesinde bulunan akademik birimlerde alternatif ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili araştırmalar yapılırken, öğrencilerimize hijyen ve kaliteyi artırmaya dönük uygulama olanağı sağlayacaktır" dedi.

Burada sektörle, çiftçiyle, üretici ile buluşmayı hedeflediklerini anlatan MSKÜ Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı zaman zaman yapılacak eğitim faaliyetleri, seminerler, sektörle buluşmalar planlanarak bölge hayvancılığının gelişmesine yönelik de projelerle de üniversite halk buluşmasını sağlayacaklarını söyledi. Dekan Yağcı, “Kuracağımız araştırma ve uygulama çiftliğini dileyen herkesin gezip göreceği, bilgi alıp tecrübe kazanacağı, eğitim kamplarının düzenleneceği bir sosyal yaşam merkezi haline getireceğiz. Bu vesileyle bu alanın üniversitemize devredilmesinde büyük katkıları olan Ak Parti İl Başkanı Sayın Kadem Mete'ye, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'e, Valimiz Sayın Esengül Civelek'e, Milas Kaymakamımız Sayın Eren Arslan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Tarım İl ve ilçe müdürlüğümüze, Milli Emlak il ve ilçe müdürlüğümüze ve kuruluşumuzdan beri yanımızda olan desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Milas Milli Emlak Müdürü Mustafa Karanfil ise ilçenin önemine olan bu çalışma için büyük titizlik gösterdiklerini ve ilçemiz ve genç geleceğimize hayırlı olmasını diledi. Protokol imza töreni fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.