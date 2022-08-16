Milas'ın ilk ABA sınıfı açıldı

Otizmli bireyler başta olmak üzere özel gereksinim duyan tüm tanı gruplarında uygulanabilen Davranış Temelli Uygulama Analizi olarak bilinen ABA eğitim modeli için ilçedeki özel bir merkezde sınıf açıldı. Oluşturulan özel sınıfta ABA Terapisi Uygulayıcısı ve Otizm Koçu Burçem Altınsoy tarafından uygulamalara başlandı. Sınıfta, öğrenciler için ABA eğitim modelinin tavsiye ettiği özel materyaller kullanılıp öğrenci davranışları veri yöntemleri kullanılarak analiz ediliyor. Öğrencinin gelişimi böylece bilimsel değerlendirmelerle yaşıtlarıyla uyumlu hale getiriliyor. ABA terapisinde ailenin de çeşitli ödevlendirme yöntemleriyle katılımı talep ediliyor.

ABA terapisi hakkında bilgi veren, ABA Terapi Uygulayıcısı ve Otizm Koçu Burçem Altınsoy yöntemin kesin sonuç almaya yaradığı, başta otizmli birey olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm tanı gruplarında kullanılabileceğinden söz ederek, "ABA terapisinde bireylerimizin davranışlarını bilimsel yöntemlerle analiz ediyor ve günlük hayatlarında kalıcı olarak istenmeyen davranışlarını ortadan kaldırıyoruz. Erken dönem öğrencilerimizde başta otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerimiz olmak üzere tüm tanı gruplarında ihtiyacın değerlendirilmesi halinde ABA yöntemini uygulayabiliyoruz. ABA Terapisi uygularken özel materyaller, analiz yöntemleri kullanıyoruz. Eğitim modelimizde ailemizin katılımı da oldukça önemli. ABA Terapinin içinde ayrık denemelerle öğretim ve yanlışsız öğretim, erken yoğun davranışsal eğitim, etkinlik çizelgeleriyle öğretim, replikli öğretim, video model, fırsat öğretimi, işlevsel değerlendirme ve analiz, PECS, sözel davranış, akran öğretimi yöntemleri bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.