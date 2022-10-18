Milas'ın lezzetlerinden çam fıstığı gram altınla yarışıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde sofralara lezzet katan künar, halk arasında yaygın bilinen adıyla çam fıstığı bin lirayı bulan kilosuyla gram altınla yarışıyor. İnsan vücuduna sayısız faydası bulunduğu iddia edilen künar, vatandaşların misafirlerine ikram ettiği en özel tatlar arasında yer alıyor.

Çam Fıstığı ağacı kozalağından üretilen fıstığıyla önemli bir gelir kaynağı olmasının yanı sıra yemek ve tatlıları süsleyen bir lezzet olarak da değer taşıyor. Yöre insanı tarafından bal ile birlikte ikram edilen çam fıstığı, yiyenin bir daha yemek isteyeceği doyumsuz bir tat olarak hafızalara kazınıyor. Doğaya kattığı güzellikler ile vatandaşların içini ferahlatan, toplaması hem zahmetli hem de riskli olan, fiyatı cep yakan, altın değerindeki bu lezzetin emekçilerinin son yıllardaki en büyük şikayeti ise mahsulün yok denecek kadar azalması oldu.

Künar ağaçlarının geleceği konuşuldu

Milas Belediyesi yetkililerince Ortaköy, Akkovanlık ve Çallı mahallelerine düzenlediği ziyaretlerin son durağı olan Çallı'da künar ağaçlarının geleceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Çallı Muhtarı Burhan Kara, son 3-4 yıldır mahsulde ciddi miktarda düşüş yaşandığını belirterek, en önemli gelir kaynaklarının, özellikle iklimde yaşanan değişikliğe bağlı nedenlerle risk altında olduğunu belirtti.