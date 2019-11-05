Milas'ın mahallelerinde şebekeler yenileniyor

Muğla'nın 13 ilçesi içinde en fazla mahalleye sahip olan Milas'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ilçede eski su hatlarını yenileyip yeni su hatlarını döşemeye devam ediyor. MUSKİ ekipleri 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne 340 abone hattı yenilenirken, 850 yeni abone hattı döşedi. Yılsonuna kadar 220 yeni abone hattı bağlantısı ve 50 abone hattının yenilenmesi planlanıyor.

2 bin 200 metre şebeke hattı imalatı yapıldı

MUSKİ ekipleri Milas'ın Ekizköy mahallesindeki su yetersizliği için Karacahisar'dan Ekizköy'e 2 bin 200 metre şebeke hattı imalatı tamamlandı. Öte yandan Karacahisar'da bin 200 metre şebeke hattı imalatı tamamlandı. Ekizköy için çekilen hattın üzerinde 8 yeni abonelikle birlikte 22 adet mevcut Ekizköy abonesi olmak üzere toplamda 30 abone kesintisiz suya kavuştu. Çekilen hattın üzerinde ki en yüksek basınç 7 bar olup en düşük basıncımız da 2.2 bar olarak ölçüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Milas'ta abone bağlantıları, yeni abone hattı döşemesi, hatların yenilenmesi ve şebeke hattı imalatı ile abone hattı imalatı çalışmalarımız devam ediyor. 340 abonenin hat yenilemesi çalışmalarını tamamladık. 850 yeni abone hattı döşemesi bitti. Yılsonuna kadar 50 abone hattının yenilenmesi ve 220 yeni abone bağlantısının tamamlanmasını hedefliyoruz” denildi.