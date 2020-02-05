Milas'ın nüfusu 141 bin oldu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Milas'ın 139 bin 446 olan nüfusu 1661 kişi artarak 141 bin 107'ye ulaştı. Milas, Bodrum ve Fethiye'nin ardından en fazla kişinin ikamet ettiği 3'üncü ilçe oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını yayımladı.

Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sırasında, kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları gibi kurumsal yerlerde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dâhil edildi.

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; NVİGM'den alınan, 31 Aralık 2019 itibariyle 4 Şubat 2020 tarihinde açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997, Muğla'nın nüfusu ise 983 bin 142 oldu.

Muğla nüfusunun yüzde 50,9'unu 500 bin 602 kişi ile erkekler, yüzde 49,1'ini yani 482 bin 540 kişisini ise kadınlar oluşturdu. Muğla nüfusu 2018 yılında binde 30,15 oranında artarken, 2019 yılında binde 16,05 oranında arttı. 2019 yılında Türkiye için nüfus artış hızı binde 13,9 olarak gerçekleşti. 2019 yılında Muğla'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 15 bin 655 kişi arttı. 2019 yılında 2018 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Kavaklıdere, nüfus artış hızı en yüksek olan ise Ortaca oldu.

Muğla'da 2018 yılında kilometrekareye 75 kişi düşerken, 2019 yılında 77 kişi düştü. Muğla'da toplam nüfusunun yüzde 17,84'ü 175 bin 435 kişi Bodrum'da, yüzde 16,55'i 162 bin 686 kişi Fethiye'de, yüzde 14,35'i 141 bin 107 kişi Milas'ta, yüzde 11,70'i 115 bin 59 kişi Menteşe'de, yüzde 2,58'i 25 bin 402 kişi Ula'da, yüzde 2,28'i 22 bin 403 kişi Datça'da, yüzde 1,10'u 10 bin 792 kişi Kavaklıdere'de ikamet ediyor.

Muğla nüfusunun yüzde 37,3'ü yani 366 bin 925 kişi 30 yaşın altında. Muğla'da 90 yaşın üzerinde 1092 erkek, 2318 kadın ve toplam 3410 kişi yaşamakta. Yaş gruplarına göre en fazla nüfus 80 bin 769 kişi ile 35 - 39 yaş grubunda bulunuyor.