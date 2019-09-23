Milas'ın Sakarkaya Kırmızı Balı büyük mağazalara girmeyi başardı

Milas Sakarkaya kırmızı çam balını İzmir ve Ege Bölgesindeki büyük alışveriş merkezlerinin, Türkiye genelindeki tüm mağazalarında bulunmasını sağlayan balcı Selahattin Tezcan "Milas'ın Sakarkaya yöresindeki fıstık çamlarından elde edilen ve rengi nedeniyle 'kırmızı bal' olarak adlandırılan çam balını Türkiye'nin tanınmış zincir marketlerine sokmayı başardık. Sakarkaya kırmızı çam balı, gerek rengi, gerek ambalaj özellikleri ve gerekse de fiyatının diğer ballara göre daha uygun olması nedeniyle çok ilgi görmeye başladı. Hem zincir mağazaların ve büyük şarküterilerin, hem de tüketicilerin balımıza gösterdiği ilgiden çok memnunuz" diye konuştu.

Öte yandan Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de oda olarak amaçlarının Milas'ta bal üretimini arttırmak ve tanıtımını yapmak olduğunu belirterek "Sayın Selahattin Tezcan'ın girişimleriyle Milas Sakarkaya çam balı, Türkiye'nin en tanınmış zincir marketlerinin Ege Bölgesindeki mağazalarında ve Türkiye'deki diğer mağazalarına girmeyi başarmıştır. Bu başarı, Milas balcılığının önünün açık olduğunu göstermektedir. Muğla ilinde en çok bal üreticisinin bulunduğu Milas'ta üretilmekte olan çam balımızın üretiminin daha da artacağını umuyoruz. Milas zeytin, zeytinyağı, Milas el halısında olduğu gibi balda da çok önemli bir üretim merkezidir. Milas'ta balcılığı geliştirmek için MİTSO olarak hem üreticilerimize hem de bu işin ticaretini yapanlara elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.