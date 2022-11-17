Milas'ın üç mahallesine 30 Milyon TL'lik içme suyu yatırımı

Yeşili ve mavisiyle dünyaca ünlü bir kent olan Muğla'da, çevrenin korunması, modern altyapı sistemlerinin inşa edilmesi ve mevcut altyapı hatlarının yenilenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni altyapı yatırımlarını hayata geçiriyor. Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesi Türkevleri, Bozalan ve Çökertme Mahallelerine içme suyu temin çalışmaları başladı.

7 Bin kişiye kesintisiz içme suyu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İlbank'tan alınan kredi ile başlatılan proje ile bölgeye 100 ve 400 m3 kapasiteli iki yeni içme suyu deposu, 31 bin 149 metre içme suyu şebeke ve isale yapılacak. 30 Milyon 460 bin TL'ye mal olacak çalışmalarda bugüne kadar 2 bin 366 metre isale hattı imalatı tamamlandı. Projenin kalan kısmının tamamlanması ile birlikte Türkevleri, Bozalan (Siteler Mevkii) ve Çökertme Mahalleleri modern içme suyu hattına kavuşacak. Çalışmalarla birlikte sağlanan ek içme suyu sayesinde 7 bin kişiye kesintisiz içme suyu sağlanacak.