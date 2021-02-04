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Milas'ın yeni Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, oldu

Muğla’nın Milas Kaymakamı Eren Arslan, Bursa’nın İnegöl ilçesine atanırken, Burdur Gölhisar Kaymakamı olarak görev yapan Mustafa Ünver Böke Milas’a atandı.

Muğla'nın Milas Kaymakamı Eren Arslan, Bursa'nın İnegöl ilçesine atanırken, Burdur Gölhisar Kaymakamı olarak görev yapan Mustafa Ünver Böke Milas'a atandı.


İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'nün yaş haddinden emekliye ayrılmasından sonra boşta kalan İnegöl Kaymakamlığına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Milas Kaymakamı Eren Arslan atanmıştı. 1 Aralık 2016 tarihinde Milas'ta göreve başlayan Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın İnegöl Kaymakamlığı'na atamasının yapılmasının ardından Milas'a atanacak olan yeni kaymakam da belli oldu. Şu anda Burdur Gölhisar Kaymakamı olarak görev yapan Mustafa Ünver Böke Milas Kaymakamlığı'na atandı. Öte yandan Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın yıllık izinde olduğu ve Ankara'ya çağrılarak atamanın tebliğ edildiği, Arslan'ın pazartesi günü Milas'a geldikten sonra, gerekli işlemlerin ardından kısa süre sonra İnegöl'de göreve başlayacağı öğrenildi.


"Milas'ta çok güzel çalışmalara imza attık"


Milas Kaymakamı Eren Arslan ile konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, “Alnımızın akıyla, başımız dik bir şekilde İnegöl'de de görevimizi yapacağız. Şuanda Ankara'dayım, önümüzdeki hafta içi büyük ihtimalle Milas ile ilişiğimi kesip, İnegöl'deki görevimize başlayacağız. Milas'ta yoğun bir çalışma tempomuz oldu. Çok güzel çalışmalara da imza attık. Milas bizim için özel bir yer” dedi.

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