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Milas'ın yeni Orman İşletme Müdürü Uysal, göreve başladı

Muğla’nın Milas ilçesi Orman İşletme Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atanan Mehmet Uysal yeni görevine başladı.

Muğla'nın Milas ilçesi Orman İşletme Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atanan Mehmet Uysal yeni görevine başladı.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Milas Orman İşletme Müdürlüğü görevine Mehmet Uysal atandı. Aydın Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Milas Orman İşletme Müdürü olarak atanan Mehmet Uysal yeni görevine başladı.


Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Aydın Orman İşletme Müdürü Mustafa Koruk, Milas Önceki İşletme Müdürü Çetin Akkaya İşletme Müdürü olarak atanan Mehmet Uysal'a yeni görevinde başarılar diledi.

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