Milaslı avcılardan fidan dikme talebi

Milas Avcılar Atıcılar Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Milas Orman İşletme Müdürü İbrahim Çetin Akkaya'yı ziyaret etti.

Geçen yıl Milas'ta çıkan yangınlardan dolayı ormanların, canlıların ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri, kayıpları belirten Dernek Başkanı Mustafa Özkan, “Bizler yani avcılar olarak yanan alanlara fidan dikmek istiyoruz” dedi.

Dernek yöneticilerinin taleplerine teşekkür eden Müdür Akkaya, “Şuanda fidan dikim zamanı değil. Dikilir ama tutma ihtimali çok az. En sağlıklı dikim dönemi sonbahar ayları. İnşallah bu aylarda hep birlikte ortak bir çalışma yaparız” dedi.

Yapılan görüşmenin ardından Milas Avcılar Atıcılar Spor Kulübü Derneği tarafından 2022 yılı Ekim veya Kasım aylarında fidan dikimi etkinliği yapılması kararlaştırıldı.