İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milaslı balıkçı kayıp

Güllük Mahallesi’nde ikamet eden 67 yaşındaki Mehmet Narlı balık tutmak için İris adlı teknesiyle denize açıldı.

Güllük Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Mehmet Narlı balık tutmak için İris adlı teknesiyle denize açıldı. Gece saatlerinde çıktığı balık avından sabah saatlerinde dönmeyen Narlı'nın teknesi Gültür Sitesi civarında kıyıya vurmuş halde bulundu. Narlı'dan ise haber alınamadı.


Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, Narlı'nın bulunması için çalışma başlattılar.


Öte yandan Narlı'yı tanıyanlar, Narlı'nın iyi ve tecrübeli bir kaptan olduğunu belirterek, kötü hava şartlarıyla mücadele edebilecek yetenekte olduğunu söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.