Milaslı çiftçiler yeniden İsmail Atıcı dedi

Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanan delegeler, mevcut başkan İsmail Atıcı'yı yeniden Milas Ziraat Odası Başkanı olarak seçti.

Milas'ın en köklü ve güçlü STK'larından biri olan Milas Ziraat Odası, 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yeni hizmet binasında yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Genel Kurul'da yeniden başkanlığa aday olan mevcut başkan İsmail Atıcı, 124 delegenin oy kullandığı seçimde 83 delegenin oyunu alarak yeniden Milas Ziraat Odası Başkanı seçildi. Diğer aday Hasret Kaya ise 40 oy alarak seçimi tamamladı. Seçim görevlileri, 1 oyun ise geçersiz sayıldığı açıklandı.

Demokrasi şölenin yaşandığı Milas Ziraat Odası 27. Olağan Genel Kurulu'na; Muğla Milletvekilleri Av. Burak Erbay, Suat Özcan, eski dönem milletvekilleri Fevzi Topuz, Av. Zeki Çakıroğlu, Hasan Kökten, İrfettin Akar, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcısı Zeynep Çınar, MİTSO Başkanı Reşit Özer, Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Esnaf Odası Başkanı Celal Devrim, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Milas Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Özay Sabancı, S.S. 153 Nolu Tariş Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Kamil Gül ve Kooperatif Müdürü Elin Alpay, Türk Kızılayı Milas Şube Başkanı Ayşegül Semerci Güneş, Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, Milas Zeytincilik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Figen Çukur, Milas Yörük Türkmen ve Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş, Milas Yörük Obaları Derneği Başkanı Erkan Turgut,Milas Kent Konseyi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Günlük, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Acar, AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, CHP Milas Başkanı İlgin Göktepe, MHP Milas Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy, CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Bekir Perçin, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban, Milas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Sarban, Milas Belediye Meclis Üyeleri ve adayları, oda ve derneklerin yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda mahalle muhtarı, çevre ilçelerin ziraat odaları başkanları ve ziraat odasına kayıtlı çok sayıda çiftçi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunmasıyla başlayan genel kurul divan başkanlığına, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Başkan Vekilliğine Halis Şahin, divan üyeliklerine ise Hakkı Dörtyollu ve Mustafa Atıcı seçildi.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, gündem maddelerinin okunması ve oylanmasının ardından açılış konuşması yaptı.

Konuşmasına son günlerde yaşanan sel ve su baskını, fırtına gibi felaketleri hatırlatarak başlayan Başkan Atıcı, sel baskınında yaşamını yitiren Milaslı nişanlı çift Billur Atik ve Çağlar Bencik'in ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, evlatlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

Çiftçilerin de bu felaketlerde mal kayıpları yaşadığını ifade eden Başkan Atıcı, mal kayıplarının bir şekilde telefi edilebileceğini ancak can kayıplarının telafisinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Yeni hizmet binası ile birlikte ilçe merkezindeki hizmet binasında da tüm işlemlerin yapıldığını söyleyen Başkan Atıcı, “Milas Ziraat Odası olarak çiftçimizin haklarını savunarak, çiftçimizin daima teknoloji rehberliğinde üretimini artırması için çaba gösterdik. Çiftçilerimizi tarımsal konularda eğittik, üretimlerini verimli bir şekilde yürütebilmeleri için tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunduk. Bunun yanı sıra kurumlar arası işbirliğini hiçbir zaman elden bırakmadan faydalı etkinliklere, fuarlara ve şenliklere imza attık. Tarım marketimiz olan MİZOTAR aracılığı ile çiftçilerimize uygun fiyat ve ödeme koşullarında; tarımsal makine ve alet temini gibi pek çok hizmet sunduk.” diye konuşarak Milas Ziraat Odası'nın çiftçilere sunduğu hizmetleri ana başlıklar halinde özetledi.

Tarım ve hayvancılığın stratejik bir alan olduğuna vurgu yaparak çiftçilere sahi çıkılması gerektiğine dikkat çeken Atıcı, çiftçilerin girdi maliyetlerinin artması nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi çiftçilerimiz gerçekten çok stratejik bir alanda emek veriyor. Büyük Önder Atatürk, asıl kurtuluşun ekonomik yönden kalkınmamızla mümkün olacağını belirtmiş ve bunun çiftçiler tarafından gerçekleştirileceğine defalarca işaret etmiştir. ‘Gerçek manada üreten köylü, milletin efendisidir' diyen Atatürk'ün bu ve bunun gibi manalı birçok sözünü, kitap sayfalarından çıkarıp, hayata geçirmek için yıllardır mücadele ediyoruz. Unutmayalım ki eğer köylü-çiftçi üretmese, ülke olarak dışa bağımlılıktan asla kurtulamayız. Çünkü insan olarak yediğimiz her lokmada çiftçinin alın teri var. Ülkemizde yaşayan insanların karnı doyuyorsa bunu sağlayan çiftçilerimizdir.”diye konuştu.

Milas Ziraat Odası'na sadece altyapı ve bina değil bunun yanı sıra çok sayıda hizmet sunduklarını belirten Başkan Atıcı'nın konuşmasının ardından, kürsüye gelerek birer konuşma yapan CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay ve Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, MİTSO Başkanı Reşit Özer, AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak daima ilklere başarıyla imzasını atan Milas Ziraat Odası yönetimine övgü yağdırdı.

Ailesinin narenciye işiyle uğraştığını ve buradan gelen gelir sayesinde okuma imkanı bulduğunu ve avukat olduğunu söyleyen CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, çiftçilerin girdi masraflarının artması ve ürünlerin para etmemesi nedeniyle zor günler geçirdiğine dikkat çekti. Kenevir üretimine Muğla'nın da dahil edilmesi için çaba harcadıklarını belirten Erbay, tarım konusunun siyaset üstü bir konu olduğunu söyledi ve Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'ya çiftçiye olan değerli hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ise, “Dünyada sanayisi olan ülkelere baktığımız zaman aynı zamanda da tarımı da gelişmiş olduğunu görüyoruz. Tarımı gelişmiş hatta sanayi ürünleri dışında tarımsal ürünleri de ihraç eden durumdadır. Bu nedenle hem çiftçimizin refahının, üretiminin önünü açmak, insan yaşantısını daha iyi noktaya getirmek için tarıma daha çok önem vermeliyiz.” diye konuştu.

Kurumlar arası işbirliği ve ortak akla katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bu noktada Milas Ziraat Odası'nın çok büyük katkılarını olduğunu ifade ederek, “Milas Ziraat Odası'na bu yeni hizmet binasını kazandıran değerli Başkan İsmail Atıcı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Böylesi başarılı bir oda ile çalışmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Genel kurulun da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Milas'taki fuar ve markalaşma çalışmaları hakkında bilgi sunan MİTSO Başkanı Özer de Milas'ta önemli işlere imza atan Milas Ziraat Odası Yönetimini, Başkan Atıcı'yı tebrik etti.

Çiftçilerin Türkiye'nin üreten gücü olduğuna dikkat çeken Milas Belediye Başkan Adayı Saylak ise, tüm çiftçilere verdikleri emek ile Milas'a, Muğla'ya ve Türkiye'ye sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Saylak, üretmeden yapılan tüm çalışmaların bir gün yok olmaya mahkûm olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların sonrasında kesin hesapların müzakeresi ve kabulü, yeni dönem için tahmini bütçenin müzakeresi ve onaylanması gerçekleştirildi.

Görev süresi boyunca gerçekleştirdikleri hizmetleri bir bir anlatan Başkan Atıcı, “Önümüzdeki dönem yapmayı planladığımız bazı projelerimiz için de yeniden aday olarak karşınızdayım. Bugüne kadar ilkleri yapmayı başaran Milas Ziraat Odası, bugün de bir ilke imza atıyor. İki kadın delegemizden biri olan Sayın Hasret Kaya, başkan adayı olarak benimle birlikte yarışacak. İşte demokrasinin güzelliği buradadır. Bizler öğrenci, asıl bu odanın sahibi olan üyelerimiz de bizim öğretmenimizdir. Notu verecek olan da sizlersiniz.” diyerek yeni dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Atıcı, daha sonra Ziraat Odası Meclisi'nde uzun yıllar görev yapan Durmuş Gürgün'e, Nedim Atçı ve 102 yaşında olmasına rağmen halen aktif olarak çiftçilik yapan oda üyesi Hanife Gezgin'e teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Atıcı'ın yanı sıra oda başkanlığına aday olan Hasret Kaya da, gündemin arından üyelere hitaben bir konuşma yaptı.

Üyelere yakışır bir binayı hizmete sunan Milas Ziraat Odası Başkanı Atıcı ve Oda Yönetimine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kaya, “Ancak biz bu binanın kent merkezinde olmasına, üyelerimizin işlemleri için burası ile İlçe Tarım Müdürlüğü arasında gidip gelmesini doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla biz burayı, üyelerimizin ve Milas halkının cüzi bir ücretle yararlanacağı bir göz hastanesine çevrilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Böylelikle bu koca binanın, sadece 5 odasının hizmet verdiği, diğer bölümlerinin ise atıl durumda kalmasının önüne geçeceğiz. Tarım aletlerinin satıldığı marketimizde çiftçimizin en fazla ihtiyaç duyduğu aletler yok. Öncelikle bunları sağlayacak, hatta bazı il ve ilçelerde olduğu gibi bu aletlerden çiftçimizin ücretsiz yararlanmasını sağlayacağız. Fiyat artışı ne kadar olursa olsun, odamıza ait markette satılan hiçbir makine ve alet, piyasa fiyatının üzerinde olmayacak.” dedi.

Konuşmaların tamamlanmasıyla birlikte adaylar seçim listelerini divan kuruluna sundu.

Bu sırada Kaya'nın listesinde yer alan bazı isimler, habersiz bir şekilde listeye isimlerinin yazıldığını ifadede ederek, divan başkanlığına dilekçe sundu.

Kaya'nın listesinden çekilen isimlerin yerine yenilerinin yazılıp, yeniden sunulmasıyla seçim başladı.

Toplam 124 delegenin oy kullandığı seçimde, 83 oy alan İsmail Atıcı, yeniden başkan seçildi. Hasret Kaya ise 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimi 40 oy ile tamamladı.

Seçime; “İsmail Atıcı, Fikret Turgut, Harun Güneş, Hüseyin Felek, Halil İbrahim Akar, Şahabettin Korkmaz, Mehmet Kuray, Halis Şahin, Kazım Bayındır, Hakkı Dörtyollu, Özcan Sabancı, Özay Yüksel, Sami Sarıoğlu, Mustafa Atıcı, Ali Esmer, Ersin Kaya, Günan Karadağ, Mehmet Çamlıbelen, Mustafa Baş, Yalçın Kocakaya ve Abdullah Kökten” yazılı listeyle giren ve yeniden Milas Ziraat Odası Başkanı seçilen Atıcı, seçim sonrasında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Yoğun katılımlı bir seçim gerçekleştirdik. Tam bir demokrasi şöleni yaşadık. Önümüzde hedefler, projeler var. Milas çiftçisine hizmet için daha gayretli ve azimli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bana oy veren vermeyen tüm delegelerime teşekkür ediyorum.”