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Milaslı Gazilerden Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban ve beraberindeki dernek üyesi Gaziler Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya ziyarette bulundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban ve beraberindeki dernek üyesi Gaziler Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya ziyarette bulundu.


Ziyarette dernek başkanı Mehmet Sarban ve dernek üyeleri Vali Orhan Tavlı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, “Bayrağımızın vatanımızın üzerinde özgürce dalgalanması Şehitlerimizin ve Gazilerimizin üstün fedakarlıklarının eseridir. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazilerimizin yakınları başımızın tacıdır, gönlümüz ve kapımız sizlere her zaman sonuna kadar açıktır” dedi.

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