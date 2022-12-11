Milaslı Kore Gazisi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi Mustafa Yıldırım, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Gazi Yıldırım, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Milas'ın Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden 93 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Yıldırım, genel sağlık durumunda yaşanan sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı müdahaleye rağmen Gazi Yıldırım kurtarılamadı. Gazi Yıldırım için Kayabaşı Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, ilçede ikamet eden gaziler, askeri personel ve mahalle sakinleri katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Gazi Yıldırım, toprağa verildi.