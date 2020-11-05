Milaslı muhtarlara “Temaslı Uyarısı”

Ülkemizde genelinde ve Milas'ta da giderek artan korona virüs vakalarına karşın önlemler alınmaya devam ediliyor. Yapılan çalışma kapsamında Milas Kaymakamlığı, Milas'taki tüm Mahalle muhtarlarına “Temaslıların Bildiriminin Önemi” başlıklı resmi yazı gönderdi.

Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birinin "filyasyon" çalışmalarının olduğu ve bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşların yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önem taşıdığı ifade edilen yazıda, Covid-19 tanısı konulan kişilerin temaslı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik/gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması gerektiği belirtildi.

Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğunun, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığının da görüldüğü belirtilirken, salgının yayılımının önlenmesi açısından Kovid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işle tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206.maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması gerektiğine dikkat çekildi.

Yazıda, mahalle sınırları içerisinde tanı konmuş kişilerin, yakın dönemde temaslı oldukları kişilerin bildiriminin salgınla mücadelede öneminin mahalle sakinlerine anlatılması, tanı konmuş kişilere temaslı olan vatandaşların da bildiriminin sağlanması, aksi durumlarda cezai müeyyidenin uygulanacağı ifade edildi.