Milas'ta 1 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 620 gram ağırlığında çeşitli katkı maddeleriyle çoğaltılmış metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.

EDinilen bilgiye göre, Milas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından başarılı bir çalışma daha gerçekleştirildi. Bir ikamete yapılan operasyon 1 kilo 620 gram çeşitli katkı maddeleriyle çoğaltılmış metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi. İ.A. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.