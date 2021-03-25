Milas'ta 2 Bin Metre Dere Temizliği Yapıldı

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Muğla'nın Milas ilçesinde bahar aylarında yaşanabilecek yağmur suyu baskınlarını en aza indirmek için dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bugüne kadar Çökertme Mahallesi'nde ve Narhisar Mahallesi'nde 2 bin metrelik temizlik çalışmasını tamamladı. Çökertme ve Narhisar Mahallelerinin ardından Ağaçlıhöyük Mahallesi'nde dere temizliği çalışmalarına başlandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgedeki dere temizliği çalışmalarını önümüzdeki haftalarda da sürdürecek.