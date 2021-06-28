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Milas'ta 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Milas Narko Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan araç ve şahıslar üzerinde çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan M.A.,S.A. ve G.B. isimli 3 şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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