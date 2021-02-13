Milas'ta 7 bin 105 öğrenci Pazartesi günü eğitime başlıyor

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, “Özel Okullarımız ve Beçin İlk-Ortaokulu ile birlikte toplam 61 okulumuz yüz yüze eğitime hazır hale getirildi. 3 bin 840 ilkokul ve 3 bin 267 ortaokul olmak üzere toplam 7 bin 105 öğrencimiz öğrenime başlayacak” dedi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Pazartesi günü başlayacak olan 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Köy okullarında tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını belirten Bal, “Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 51 kırsal mahalle, şehir merkezinde olup da seyrek yerleşim yerlerindeki Özel Okullarımız ve Beçin İlk - Ortaokulu ile birlikte toplam 61 okulumuz yüz yüze eğitime hazır hale getirildi. 3840 ilkokul ve 3267 ortaokul olmak üzere toplam 7105 öğrencimiz öğrenime başlayacak. Ayrıca anaokullarımız da 15 Şubat 2021 tarihinde tam gün olarak açılacak” dedi.

Salgın dolayısıyla okullarda eğitim öğretim öncesi alınan önlemlere de değinen Bal, “Okullarımızda salgın tedbirleri alınmış olup eğitim öğretime hazır hale getirildi. Temizlik, dezenfektan ve maske gibi tüm hijyen malzemeleri müdürlüğümüz tarafından okullarımıza dağıtıldı. Sınıf mevcutları 15 öğrenciyi geçmeyecek şekilde sınıf oturma planları ve dönüşümlü ders planları ile ilgili düzenlemeler yapıldı” dedi.

Öğrencisini bu süreçte okula göndermek istemeyen velilerin durumlarına da açıklık getiren Bal, “Bununla birlikte, isteyen velilerimiz okullarımıza beyan etmek koşuluyla öğrencimizin yüz yüze eğitime katılamayacağını bildirebilecek. Öğrencimiz bu durumda devamsız sayılmayacak ancak müfredattan sorumlu olacak ve uzaktan eğitime devam edecek.1 Mart 2021 tarihinden itibaren ise ilkokullarımızda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim başlayacak. 8'inci ve 12'nci sınıflarımızda da seyreltilmiş tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanacak. Ayrıca özel gereksinimli öğrencilerimiz için Özel Eğitim Okul ve Sınıflarımız da açılacak” dedi.