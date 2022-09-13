Milas'ta 75 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde durdurulan kamyonların içerisinde 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye görevi sırasında şüphe üzerine Milas'ın Ovakışlacık Mahallesi sınırları içerisinde iki kamyon durduruldu. Kamyonun kasa kısmında yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ederken, göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.