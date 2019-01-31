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Milas'ta aç kalan domuzlar şehre indi

Milas’ta aç kalan yaban domuzu sürüsü şehre inerek çöp konteynırlarının kenarında çöplerden yiyecek aradı.

Milas'ta aç kalan yaban domuzu sürüsü şehre inerek çöp konteynırlarının kenarında çöplerden yiyecek aradı.


Milas'a bağlı Emek Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaban domuzu sürüsü gece geç saatlerde sokaklara inerek yiyecek aradı. Çöp konteynırlarının etrafında sürüler halinde gezinen domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. İnsanların sokakta çok sık bulunmadığı geç saatlerde rahatça mahallede gezen domuzlar, bir süre sonra dağlık alana doğru ilerleyerek gözlerden kayboldular.

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