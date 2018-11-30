Milas'ta açığa alınan Dr. Karaisaoğlu için imza kampanyası başlatıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Orhan Kahraman Karaisaoğlu'nun başlatılan bir soruşturma kapsamında açığa alınmasının ardından, hastaları ve hasta yakınları tarafından Karaisaoğlu'nun yeniden görevine iade edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

2013 yılında 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak göreve başlayan Doktor Orhan Kahraman Karaisaoğlu yaptığı başarılı çalışmalarla ve sempatik davranışlarıyla Milaslıların gönüllerini kazanarak sevilen hekimler arasında yer almayı başardı.

Milas'ta göreve başladığı günden itibaren yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken, taktir toplayan Karaisaoğlu, geçtiğimiz aylarda güvenlik güçlerince başlatılan bir operasyon ile gözaltına alınmış, yaklaşık iki aylık bir tutukluluk süresinin ardından çıkarıldığı ilk mahkemece tahliye edilmişti.

Yaşanan bu süreçte sürekli Dr. Karaisaoğlu'nun yanında yer alan hasta ve hasta yakınları, mağdur olduklarını iddia ederek, imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasını başlatan Milas esnaflarından Eşref Polat yaptığı açıklamada; “Doktorumuz Kahraman Karaisaoğlu'nun yeniden 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ndeki görevine başlaması için bazı girişimlerde bulunmaya başladık. Doktorumuza, mağdur olan hasta ve hasta yakınlarına destek vermek isteyenler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi www.cimer.gov.tr adresinden başvurup, İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe yazıyor. Dilekçe toplama merkezi Milas Belediyesi Düğün Salonu karşısındaki işyerim. Ne kadar imzalı dilekçe olursa o kadar çok sesimizi duyurabiliriz. Dilekçe örneğini sosyal medya hesabımdan paylaştım. Gözde Milasımızın, gözde hekimlerinden biri olan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Orhan Kahraman Karaisaoğlu'nun da bu şehirden kopmasına sessiz kalmayalım” dedi.

Dr. Karaisaoğlu'nun gerçekleşen ilk duruşmasında görevine başlaması konusunda da hukuki bir engel olmadığını ifade eden Polat, “Hukuki bir engel olmamasına rağmen 14 gün önce tahliye olan doktorumuz ne yazık ki halen daha görevine başlayamadı. Hasta ve hasta yakınları ise bu süreçte mağdur olmaya devam etmiştir. Başlatmış olduğumuz imza kampanyasında bir günde yüzlerce dilekçe elimize ulaştı. Bu kampanya doktorumuz hastanesine, hastalarına yani yuvasına kavuşuncaya kadar devam edecek” diyerek sözlerini tamamladı.