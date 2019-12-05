Milas'ta Acil Sağlık Haftası etkinlikleri

Muğla'nın Milas ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle bu kez Acil Tıbbi Teknisyen (ATT) bir araya gelerek pasta kesti.

Acil sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, 1 Aralık tarihi rakamsal yazılımının 112 çağrı numarasını çağrıştırması dolayısıyla ‘112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' olarak kutlanıyor. 1 - 7 Aralık tarihleri arasında kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri haftası nedeniyle dün Milas Gençlik Merkezinde gençlere boyama kitabı dağıtan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, büyükleri ise broşürle bilgilendirmeye çalıştı.

Milas 112 Acil İstasyon Merkezinde bir araya gelen 112 sağlık çalışanları pasta keserek günlerini kutladılar. Milas İlçe Sağlık Müdürü Ergun Kırova'nın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ‘Yaşama yol ver' afişiyle sorunlarına dikkat çeken 112 çalışanları en büyük sorunun trafikte yol verme konusu olduğunu ifade ederek, “bizler aldığımız ihbarlar ile vakalara ne kadar çabuk ulaşabiliriz çabasındayız. Bazen saniyelerin yarıştığı bu mücadelede bizlerin vatandaşlarımızdan özellikle trafikte yol verme konusunda öncelikle hassasiyet bekliyoruz.” dediler

Hafta nedeniyle 112'nin önemine dikkat çekmek ve ne zaman aranmalı bilgilerini aktarmak için küçüklere boyama kitabı ile 112 anlatılmaya çalışılırken, büyüklere 112 can kurtarır broşürü ile ne zaman aranmalı, nasıl aranmalı ve nasıl çalışır bilgileri maddeler halinde anlatıldı.