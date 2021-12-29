Milas'ta anaokulu öğretmenlerinden örnek proje

Türkiye ve Avrupa'daki okulların eğitim projeleri üzerinden birbirleri ile işbirliği kurmalarına imkan tanıyan çevrimiçi proje ağı e-Twinning platformunda aktif olarak görev alan Milas'taki anaokulu öğretmenleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğretmenleri “Dönüşüm Muhteşem Olacak” projesinde yer alarak bu alandaki başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Uygulama Anaokulunda görev yapan Semra Erdoğan, Gülten Doğan ve Zöhre Dilek Öcay isimli öğretmenler "Dönüşüm Muhteşem Olacak "isimli e-Twinning projesinde yer alarak hem çocuklara geri dönüşümün önemini anlatacak hem de velilerle birlikte uyum içerisinde çalışma fırsatı yakalayacak. Gelişen teknolojiyle bilgiye masa başında oturarak anında ulaşıldığı bir dönemde, çoğunlukla tüketime dayalı bir yaşam süren çocuklarımızda farkındalık uyandırmayı amaçlayan proje, geri dönüşümün önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Uygulama anaokulu öğrencileri ve velileri ile işbirliği içerisinde yürütülecek çalışmalarla geri dönüşüm maddeleri kullanılarak etkinlikler düzenlenecek, oyuncaklar yapılacak. Çoğumuzun çöp deyip attığı deterjan kutuları, süt paketleri, su şişeleri, kapaklar ve daha yüzlercesi oyuncak haline gelip yılsonunda açılacak sergide katılımcıların beğenisine sunulacak.