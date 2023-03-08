İhlas Haber Ajansı

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Milas'ta araç yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde park halindeki araçta çıkan yağın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki araçta çıkan yağın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Milas Kırcağız Mahallesinde depo içerisinde bulunan araçta elektrik aksamından (kontağından) yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay erine Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın sündürülürken, soğutma çalışması yapıldı.

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