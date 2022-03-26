Milas'ta aranan 10 şahıs yakayı ele verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde çeşitli suçlardan araması bulunan 10 şahıs, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, daha önce işlediği suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, cinsel istismar suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., mala zarar verme, nitelikle olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık suçlarından 7 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.D., göçmen kaçakçılığı yapma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç., basit yaralama suçundan aranan M.İ., hakaret suçundan aranan İ.D., kaçakçılık suçundan aranan M.M., hırsızlık suçundan 5 yıl 8 ay 63 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö., güveni kötüye kullanmak suçundan aranan O.K., iş yeri dokunulmazlığı ihlali ile uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanmaktan 10 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan 31 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. asayiş ekipleri tarafından tek tek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.