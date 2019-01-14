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Milas'ta atık su vidanjörü devrildi

Muğla’nın Milas ilçesinde atık su taşıyan vidanjör devrildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde atık su taşıyan vidanjör devrildi. Meydana gelen kazada, şans eseri kimse yaralanmadı.


Milas'ta, Selimiye-Milas Karayolu'nda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ulvi Günal idaresindeki MUSKİ'ye ait atık su taşıyan 48 NL 157 plakalı vidanjör, Selimiye'den, Milas istikametine doğru seyir halindeyken havaların yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi.


Meydana gelen kazanın ardından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine yaralı olma ihtimaline karşı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimse yaralanmadığı kazada maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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