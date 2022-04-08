Milas'ta Bağımlıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmelerin “Ben Olsaydım” teması altında ele alındığı ve Milas'ta bağımlılık ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Milas'ta düzenlenen Bağımlıkla Mücadele Çalıştayı'na Milas Kaymakamı M. Ünver Böke, kurum yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke “Bağımlılık ülkemizin geleceğini karanlıkta bırakacak kadar derin bir halk sağlığı sorunudur. Devletimizin tüm kurumları, STK'lar ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Özellikle son yıllarda sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en büyük problemlerinden birisi olan bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele noktasında bazı tespitlerde bulunduk. Sadece madde bağımlılığı değil kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi hayatımıza giren telefon ve tabletler üzerinden hem çocuklarımızı hem biz yetişkinlerin zamanlarını çalmakla kalmayıp sağlıklarını riske atan bağımlılık. Dolayısıyla tüm dünyanın uğraştığı bu problem sadece kolluk kuvvetlerimizin, eğitimcilerimizin, sağlıkçılarımızın çözeceği bir mesele olmadığını görüyoruz. Bu noktada tüm paydaşlarımızın aynı duyarlılıkla çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum. 2022 yılında bağımlılıkla mücadele yüksek kurulunda aldığı kararla “Bende Varım” temalı çalışmanın hem Milas'ımız hem bölgemiz için güzel işlere vesile olmasını ve buradan çıkacak sonuçların gençlerimiz ve tüm toplumun bağımlılıkla mücadelesinin güzel işlere imza atılmasına vesile olacağı güzel bir sinerji yaşatacağını ve bu çalışmanın bizlere ışık tutacağına inanıyorum. İlçemizde yapılan bu Çalıştay'da önerilen çözümler raporlanarak Bağımlılıkla Mücadele Şurası'nda sunulacaktır. Bu iki günlük Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak çözümlerin ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum tüm katılımcılara ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin konuşmasından sonra Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Kaan Kilimci tarafından Bağımlılıkla Mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Daha sonra ise çalıştayın genel işleyişi hakkında bilgi sunumunu Sosyal Çalışmacı Mehtap Ünlü Özalp yaptı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Çalıştayın süreci ve işleyişine ilişkin yapılan sunumun ardından daha sonra Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden teşkil edilen “Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Masası”, “Tütün İlçe Mücadele Masası”, “Alkol ile Mücadele Masası”, “Uyuşturucu ile Mücadele Masası”, “Bağımlılıkla Mücadele Gençlik Grubu” ve “Bağımlılıkla Mücadele Kadın Grubu” masaları oluşturuldu. Her bir bağımlılık türüne yönelik oluşturulan çalışma grubu masalarında toplumumuzu ve insanlığı olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için konuya ilişkin sorunlar tespit edilerek, tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.