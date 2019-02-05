Milas'ta barajlar tam kapasite doldu

Güney Ege Bölgesi'nde son zamanlarda yağışların artması barajları doldurdu. Muğla'nın Milas ilçesinde de etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki doluluk oranları arttırdı ve Milas halkının uzun bir süre su ihtiyacını karşılamaya yetecek seviyelere ulaştı.

Güney Ege Bölgesi'nde, etkili olan sağanak yağışların ardından Milas sınırları içerisindeki Akgedik ve Derince Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, Geyik Barajı'ndaki su doluluk oranlarının yüzde 95'i aşması Milaslıları memnun etti. 1,4 kilometrekarelik Akgedik Barajı alanındaki 31 hektometreküplük olan su seviyesi, son zamanlarda yağışların artmasıyla birlikte doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması, geçtiğimiz yıl özellikle yaz aylarında ortaya çıkan kuralık tedirginliklerini de ortadan kaldırdı.

Barajlardaki doluluk oranları çiftçiler tarafından sevindirici bir gelişme olarak görülürken, önümüzdeki günlerde de olası yağışlar durumunda Geyik Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 100'e gelmesi ve taşması bekleniyor.

Mumcular Barajı 6 yıldır hiç dolmadı

Öte yandan etkili olan sağanak yağışlar, Bodrum'un içme suyunun da sağlandığı Mumcular Barajı'nı da erkenden doldurdu. Kapasitesinin üzerinde dolan Mumcular Barajı'nın kapakları kısmi olarak açıldı. Yıllardır kuraklık çeken, 6 yıldır hiç dolmayan Mumcular Barajı'nın bu yıl erken dolması, bölge halkını sevindirdi.