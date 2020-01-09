Milas'ta 'Beslenme Dostu Kantin' toplantısı

Milas Kaymakamlığı tarafından "Güvenli Okul Güvenli Eğitim" konulu aylık toplantının Ocak ayı buluşması Milas Halk Eğitimi Merkezi Toplantı ve Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleşti.

Toplantıya Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın yanı sıra Milas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Coşkun, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hasan Onur tarafından “Okul Kantinleri” ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Okullarda “Beslenme Dostu Kantin” projesini hayata geçirileceği böylece öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmaları sağlanacak ve sürecin sürekli denetim altında bulundurulması sağlanacağı bildirildi.