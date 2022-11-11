Milas'ta bu hafta sonu zeytin hasat şenliği düzenlenecek

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 8. düzenlenecek olan Milas Zeytin Hasat Şenliği, 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Milas'ta yerel yönetim, oda ve kurumların işbirliğiyle 12 - 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği, 12 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. 12 Kasım Cumartesi günü saat 09.30'da Salı Pazar Yeri'nde başlayacak kortej yürüyüşü Kadıağa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi güzergahında devam edip iki gün boyunca şenlik programının gerçekleşeceği Atapark'ta sona erecek.

Şenlik komitesi tarafından yapılan açıklamada zeytin ve zeytinyağına Türkiye'de ilk ve tek AB coğrafi işareti almış olmanın gururuyla gerçekleşecek şenliğin daha güçlü, daha renkli ortamda geçeceği ifade edilerek, “Zeytinimizin hasat şenliği 12 Kasım Cumartesi sabahı kortej yürüyüşü ile başlayacak. Tüm hemşehrilerimizi kortej coşkumuza ortak olmaya davet ediyoruz” denildi.

"Ferhat Göçer ve Zeynep Casalini sahne alacak"

Bu yıl “Milas'ta Hasat Zamanı” sloganıyla düzenlenecek Geleneksel 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği, pop müziğin güçlü seslerinden Zeynep Casalini ve Ferhat Göçer'e ev sahipliği yapacak. Şenlik etkinliklerinde 13 Kasım Pazar günü 15.30 - 16.30 saatleri arasında Atapark Meydanı'nda Mahalleler Arası Yemek Yarışması düzenlenecek. Yarışmaya ekip halinde katılacak mahalle temsilcileri, en az dört çeşit zeytinyağlı yöresel yemeği evde yaparak korunaklı kaplarda yarışma alanına getirecekler. Yarışmacılar, evlerinde pişirdiği zeytinyağlı yemekleri sunum için hazırladıkları masalarda jüri üyelerinin beğenisine sunacak.

"Jüri, tadım yapacak"

Yeşim Salkım, Nagihan Karadere, Seda Ocak, Kayra Şenocak, Erhan Yazıcıoğlu, Selin Çıtak, Sema Aydemir, Elif Güvendik, Oğuz Özyaral, Cüneyt Kırşan, Adnan Şentürk, Sevil Aslan Erol, Necibe Öztürk, Haşim Demirtaş ve Vahe Kılıçarslan'ın jüride yer alacağı yemek yarışmasına katılan yarışmacılar mahalleleri adına tüm mutfak hünerlerini sergileyecek.

Milli atletler sağlık için yürüyecekler

8. Milas Zeytin Hasat Şenliği'nin ikinci gününde; milli atletler Nagihan Karadere, Seda Ocak, Sema Aydemir, Milas Dağcılık - Doğa Sporları Kulübü ve halkın katılımıyla sağlık yürüyüşü düzenlenecek.