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Milas'ta çocuk parkına çirkin saldırı

Muğla’nın Milas ilçesinde çocuk parkına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde çocuk parkına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda çocuk oyun ünitesi ateşe verilerek, kullanılamaz hale geldi.


Milas'a bağlı Bafa Mahallesi, Atatürk Parkı'na meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; belediye tarafından park içerisinde kurulan çocuk oyun grubu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılmak suretiyle kullanılamaz hale getirildi. Çocukların yararlandığı park alanına yapılan saldırı, vatandaşların da tepkisini çekti.


Parkın tekrar onarıp halkımızın hizmetine sunulacağını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Biz Milas Belediyesi olarak var gücümüzle çocuklarımız için çalışıyor, onların daha mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir kent oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Parka yapılan saldırıyı anlamak mümkün değil. Parka zarar veren şahıslar en büyük haksızlığı buradan faydalanan çocuklara yapmışlardır, onları kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum” dedi.

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