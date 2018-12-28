Milas'ta dağcılar Sarıkamış şehitlerini andı

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Kargıcak-Akdağ-Akgedik Barajı parkuruna tırmanış gerçekleştirdi. Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen tırmanış etkinliğine toplam 17 doğasever katıldı. Kargıcak Mahallesi'nden başlayan tırmanış, Karia Yolu takip edilerek Kırcağız'ın doğu sırtlarından Akdağ'a doğru yapıldı. Tırmanış sırasında Türk bayrağı açan doğaseverler, saygı duruşunda bulunarak etkinliklerini 22 Aralık günü 1914'te Kars Sarıkamış'ta donarak şehit olan Mehmetçiklere adadı.

MİDOSK yönetim kurulundan Oğuz Şen, İ. Çağlayan Karazeybek, Hasan Çakıroğlu ve Süleyman Açar'ın katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliği tarihi su kemerlerinin bulunduğu alandan geçilerek son buldu. Her Pazar çeşitli parkurlarda doğa yürüyüşü ve tırmanış gerçekleştiren MİDOSK, etkinliklerine tüm doğaseverleri davet etti.