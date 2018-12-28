İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta dağcılar Sarıkamış şehitlerini andı

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri tırmanışta Sarıkamış şehitlerini andı.


Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Kargıcak-Akdağ-Akgedik Barajı parkuruna tırmanış gerçekleştirdi. Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen tırmanış etkinliğine toplam 17 doğasever katıldı. Kargıcak Mahallesi'nden başlayan tırmanış, Karia Yolu takip edilerek Kırcağız'ın doğu sırtlarından Akdağ'a doğru yapıldı. Tırmanış sırasında Türk bayrağı açan doğaseverler, saygı duruşunda bulunarak etkinliklerini 22 Aralık günü 1914'te Kars Sarıkamış'ta donarak şehit olan Mehmetçiklere adadı.


MİDOSK yönetim kurulundan Oğuz Şen, İ. Çağlayan Karazeybek, Hasan Çakıroğlu ve Süleyman Açar'ın katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliği tarihi su kemerlerinin bulunduğu alandan geçilerek son buldu. Her Pazar çeşitli parkurlarda doğa yürüyüşü ve tırmanış gerçekleştiren MİDOSK, etkinliklerine tüm doğaseverleri davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.