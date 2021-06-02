Milas'ta Dünya Süt Günü kutlandı

Dünya Süt Günü kutlamaları kapsamında Milas'ın Ekinambarı Mahallesi'nde Hastalıktan Ari İşletme'de etkinlik düzenlendi. Program kapsamında Muğla genelinde bulunan özel gereksinimli bireyler ile huzur evi sakinlerine 500 litre süt dağıtıldı.

1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısı ile Ekinambarı Mahallesi'nde yer alan Serdar Atabey'e ait Hastalıktan Ari İşletmede program gerçekleştirildi. Programa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, İl ve İlçe Müdürlüğü personelleri ile Milas'ta bulunan Hastalıktan Ari İşletme sahibi yetiştiricileri katıldı.

İşletmeciler adına ev sahipliği yapan Serdar Atabey programda yaptığı konuşmada, hayvancılığa desteklerin arttırılması gerektiğine değindi. Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Süt Günü'nü kutlayarak, ülkemizde süt tüketiminin istenen sevide olmadığını, sütün tüketiminin arttırılması için farkındalık çalışmaları yaptıklarına değindi. Örgütlenmenin önemine dikkat çeken Gezgin, süt konusunda birlik olarak gerekli çaba ve çalışmayı gösterdiklerini ifade etti.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ise dünya ve ülke olarak zor günlerden geçildiğini, Milas Süt Birliği'nin ilçe için bir şans olduğunu, tam kapanma döneminde hiçbir yetiştiriciyi mağdur etmediğini ve en az hasarla atlatmaya çalışıldığını ifade etti. Ancak girdi teminindeki fiyat artışına dikkat çeken Atıcı, sektörün desteklenmesi gerektiğine değindi.

Muğla İl Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında hastalıktan ari işletmelerinin önemine değinerek, "Dünya Süt Günü Kutlamaları kapsamında Milas'ın Ekinambarı Mahallesi'nde Hastalıktan Ari İşletmede etkinlik düzenlendi. Program kapsamında Muğla genelinde bulunan özel gereksinimli bireyler ile huzur evi sakinlerine 500 litre süt dağıtıldı. Üreticimizin yaşanan pandemi ile birlikte baş gösteren kuraklıkla zor günler geçirdiğinin farkındayız. Buna rağmen siz değerli üreticiler sayesinde 2021 yılın ilk çeyreğinde tarımımız yüzde 7,5 oranında büyüdü. Bunu sizlere borçluyuz. Zor dönemden geçiyoruz. Küresel ısınmayla birlikte yaşanan kuraklık İç Anadolu'da ekin hasadı yaptırmazken diğer yandan Afyonkarahisar'da, Muğla Kavaklıdere'de yaşanan dolu maalesef ciddi kayıplara yol açtı. Kendi kendine yetebilen bir ülke olmak şu an için çok önemli. Ne mutlu ki bizler kendi kendine yeten bir ülkeyiz. Tam kapanma döneminde tüm ekiple birlikte hiçbir yetiştiricimin sütü yerde kalmasın diye çalıştık. Elbette daha fazlası gerekli. Süt sektöründe kimsenin mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık. Tarımın sürdürülebilirliği için ortak çalışmak zorundayız. Devlet olarak önümüzdeki günlerde Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin ziyareti ile yapılacak sektör toplantısında dile getirecek, çözümleri konuşacağız” dedi.

Konuşmasına suyun ve torağın önemine değinerek devam ettiren İl Müdürü Saylak, Hastalıktan Ari İşletmelerin önemine vurgu yaptı. Saylak, “İlk göreve başladığımızda Muğla'da ari işletme sayısı 34 iken yaptığımız çalışma ile 84'e çıkardık. Hedefimiz 3 yılda 300 işletmeye arilik kazandırmak. Sağlıklı süt üretimi ve tüketimini arttırmayı hedefliyoruz” dedi. İşletmede yapılan buzağı aşıları ile buzağı ölümlerinin önüne geçilmesinin önemine değinen Saylak, 1 Haziran Dünya Süt Gününü kutladı.

Programın son konuşmacısı olarak söz alan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke “5 bin yıldır üzerinde nefes aldığımız bu topraklar kültür ve turizmi dışında balıyla, zeytiniyle, hayvancığıyla tam bir tarım kenti. Milas'ta önceki gün lider olduğumuz arıcıkta kursumuzu ziyaret ettik. Yine bugün lider olduğumuz süt üretiminde örnek bir işletmede Dünya Süt Gününü kutluyoruz. 118 bin üzerindeki büyük baş hayvan varlığı ile 80 bin üzerindeki küçükbaş hayvan varlığı ile tüm ilin yaklaşık yüzde 40 hayvan varlığına sahip ilçe olarak bugünü burada kutlamaktan mutluluk ve onur duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Dünya Süt Gününü kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara sıcak süt ikram edilerek “Sağlık için günde iki bardak süt tüketelim” mesajı verildi.

Program M. Önal Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik'in katılımıyla Muğla geneli özel gereksinimli bireylerle huzur evi sakinlerine dağıtılmak üzere 500 litre sütün dağıtılması ile son buldu.