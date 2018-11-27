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Milas'ta ‘dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı

Muğla’nın Milas ilçesinde trafik ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücü polis ekiplerini harekete geçirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan bir sürücü polis ekiplerini harekete geçirdi. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından sürücü, ekipler tarafından yakalanarak cezai işlem uygulanırken, araç ise trafikten ‘men' edildi.


Milas'ta, Hayıtlı Mahallesi, Manolya Caddesi ile Umut Sokak'ın kesiştiği noktada trafik ekipleri 48 LR 660 plakalı otomobili yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü İnönü Caddesi'nden, şehir merkezi istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından araç Atapark civarında polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde durduruldu.


Ekipler, araçta bulunan sürücü B.S. ile aynı araçtaki bir kişiyi gözaltına alarak Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, 48 LR 660 plakalı araç ise müdüriyet önüne çekilerek inceleme yapıldı.


Araçta yapılan incelemede 48 LR 660 plakalı otomobil trafiğe uygun bulunmadığı gerekçesiyle ‘men' edilirken, araç sürücüsü B.S.'ye ise cezai işlem uyguladı.

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